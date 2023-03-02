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Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

Marmara Denizi'nde Tekirdağ-Balıkesir (Bandırma) seferini yapan feribotta yangın çıktı, 30 yolcu dumandan etkilendi. Yangın mürettebat ve ekiplerin çabasıyla söndürülürken, yolculara kıyıda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

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DHA
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

    Bandırma-Tekirdağ seferini yapan özel bir şirkete ait 'Yavuznaz' isimli feribotta, saat 06.30 sıralarında iddiaya göre; bir hafif ticari araçtan kaynaklanan yangın çıktı.
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

     İlk müdahaleyi feribottaki mürettebat yaptı. 
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

    İhbar sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile limandaki söndürme römorkörleri de yangına müdahale etti.

     
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

    Feribot, söndürme çalışmaları eşliğinde Ceyport Limanı'na yanaştırıldı. 
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

    Limandaki itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 30 yolcuya ise kıyıda hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. 
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

    Ayrıca feribottaki araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. 
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi
  • Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

 

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