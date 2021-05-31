Tekirdağ'da iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Muhittin Mahallesi'nde cep telefonu satan iş yeri sahibi, dükkanı sabah açtığında tezgahtaki telefonların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte civardaki güvenlik kameralarının 250 saatlik görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlısı B.T'yi tespit etti.

Zanlı ikametinde yakalandı. Çalındığı iddia edilen 35 cep telefonu da bu adreste bulundu. B.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maske ve şapka takan zanlının tezgahtaki cep telefonlarını hızlıca poşete doldurduğu görülüyor. Bu sırada iş yeri alarmının çaldığı da görüntülerde yer alıyor.