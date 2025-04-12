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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da üzüm bağlarını zirai don vurdu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da üzüm bağları zirai don nedeniyle zarar gördü

        Tekirdağ'da filiz vermeye başlayan üzüm bağlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:34
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        Tekirdağ'da üzüm bağlarını zirai don vurdu
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        Tekirdağ'da filiz vermeye başlayan üzüm bağlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince Şarköy ilçesinde üzüm bağlarında inceleme yapıldı.

        Dr. Onur Ergönül, Dr. Zafer Coşkun, Ziraat Yüksek Mühendisi Bekir Açıkbaş ve Özkan Öztürk, Yörgüç, Yayaköy ve Mursallı mahallerindeki üzüm bağlarını gezdi.

        Yapılan incelemelerde bağların zarar gördüğü tespit edildi. Üzüm üreticileri, zirai dona karşı tedbir alması konusunda bilgilendirildi.

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