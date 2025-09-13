Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'daki gölet kuruma noktasına geldi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti kuruma noktasına geldi

        Tekirdağ'da hayvanların su ihtiyacının karşılandığı Yeşilsırt Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 12:34 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:34
        Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin su seviyesi, hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

        Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar öldü.

        Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, kuraklık nedeniyle kentte birçok su kaynağının seviyesinin düştüğünü söyledi.

        İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Kuraklığın olumsuz etkileri devam ediyor. Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması, yeni kaynakların oluşturulması gelecek için çok önemli" diye konuştu.

        #tekirdağ haberleri
        #yeşilsırt göleti
        #kuraklık
