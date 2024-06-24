Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
Tekirdağ'da, 33 yaşındaki Emrah Mengübeti, tartıştığı 47 yaşındaki kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi 17 yaşındaki Mert Ali Ç.'nin tabancalarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç., adliyeye sevk edildi
Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan Emrah Mergübeti (33), tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin (47) evine gitti.
EVDE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17), arasında tartışma çıktı.
VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ
Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. 2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti, kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.