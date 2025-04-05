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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Kanlı miras! Yengesi ile yeğenini öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kanlı miras! Yengesi ile yeğenini öldürüldü!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, bir kişi, yengesini ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü, diğer yeğenini ise ağır yaraladı. Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:33
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        Kanlı miras! Yengesi ile yeğenini öldürüldü!
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        Tekirdağ'da olay, Çerkezköy'de Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 5 katlı aile apartmanının son katında meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı yüzünden kardeşi Z.G. ile husumetli olduğu belirtilen M.G., Z.G.’nin yaşadığı daireye geldi.

        YENGESİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

        İHA'daki habere göre o sırada evde olmayan Z.G.’nin eşi M.G. ile karşılaşan M.G., yengesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce M.G., yanında getirdiği tabancayla yengesi M.G. ve yeğeni F.G.’ye ateş etti. Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.’ye de ateş eden şüpheli, ardından binanın 1. katına inerek E.B.T.’nin yaşadığı dairede eşi B.T.’ye ateş etti.

        YENGESİ İLE YEĞENİNİ VURDU

        Kurşunlar B.T.'ye isabet etmezken, evde bulunan 5 yaşındaki S.T. ve büyükanne Ş.U., B.T. tarafından pencereden dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi olay yerinden kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı.

        ANNE İLE OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yenge M.G. ve oğlu F.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.B.T. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

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