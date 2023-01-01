Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

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Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 100 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, güneş gözlüğü kabı içinde 10 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada İstanbul´dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirlendi. Uyuşturucu bulunan aracı takibe alan jandarma Sultanköy Mahallesi´ndeki uygulama noktasında E.S.´nin kullandığı otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada, 100 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, güneş gözlüğü kabı içinde 10 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Sürücü E.S. ile yanında bulunan M.T., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemede `Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2023-01-01 13:47:19



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