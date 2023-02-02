Tartıştığı eniştesini sokak ortasında vurdu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesinde İ.O., tartıştığı eniştesi C.D.'yi sokakta tabancayla vurarak yaraladı. Kaçan İ.O., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Süleymanpaşa'nın Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İ.O., iddiaya göre, aralarında husumet olan eniştesi C.D. ile sokakta karşılaştı. İkili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.O., kalabalığın arasından kaçmaya çalışan eniştesine tabancayla ateş açtı. C.D., 2 merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. İ.O. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından C.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İ.O. ise kısa sürede silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde 10 boş kovan buldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-02-02 17:16:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.