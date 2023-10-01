Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı

        TEKİRDAĞ'dapolisinyaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'dapolisinyaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 bin 634 personel ile yasa dışı bahis, kumar, tombala uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada umuma açık 230 iş yeri kontrol edilirken, 3 bin 501 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 12 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

        Benzer Haberler

        Kapaklıspor evinde Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti
        Kapaklıspor evinde Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti
        Tekirdağ'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı
        Tekirdağ'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde kon...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde kon...
        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı