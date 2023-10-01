Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı

TEKİRDAĞ'dapolisinyaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 bin 634 personel ile yasa dışı bahis, kumar, tombala uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada umuma açık 230 iş yeri kontrol edilirken, 3 bin 501 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 12 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.