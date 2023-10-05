Tekirdağ'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 gözaltı TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi´nde bir masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, salonun işletmecileri A.K. isimli kadın ve A.D. isimli erkek ile masöz olarak çalışan 4 kadını gözaltına aldı. Ekiplerin, masaj salonunda yaptığı aramada seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı ve 4 bin 800 lira para ele geçirildi.