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        Tekirdağ'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:15
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        Tekirdağ'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi´nde bir masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, salonun işletmecileri A.K. isimli kadın ve A.D. isimli erkek ile masöz olarak çalışan 4 kadını gözaltına aldı. Ekiplerin, masaj salonunda yaptığı aramada seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı ve 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

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