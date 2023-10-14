Tekirdağ'da İsrail protestosu

TEKİRDAĞ'dasivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Süleymanpaşa ilçesinde valilik meydanında bir araya gelen grup tarafından İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Protestoya AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ile sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. 'Soykırıma hayır' yazılı pankart açılan protestoda, tekbir getirildi, Filistin'de yapılan katliamın durdurulması istendi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, "Zalimin karşısında dimdik dururuz, vicdanımız var, adaletimiz var, merhametimiz var. Yeise kapılmayın arkadaşlar sakın, yeise kapılmayın. Yusuf kuyudan çıkar mıydı? Rabb'imiz izin verdi, çıktı. Peygamberimiz Tebük'te kurtulabilir miydi? Rabb'imiz izin verdi kurtuldu. Sevr mağarasında dibine kadar gelen düşmanlar onu boğacaklardı. Kurtulur muydu? Allah'ın yardımı fetih için yakındır. Üzülmeyelim, dua edelim. Dünya yıkılsa bile her zaman tekrar ediyoruz. Bizim nerede durduğumuz önemlidir, biz mazlumun yanında, zalimin karşısındayız" dedi. Grup basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.