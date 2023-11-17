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        Evde vazo içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada vazo içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçiliroi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:20
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        Evde vazo içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada vazo içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçiliroi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Reşadiye Mahallesi´nde M.T.´ye ait evde arama yaptı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 63 mermi ve 1 muşta ile vazo içerisine saklanmış 109 gram kokain ve 30 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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