Yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı; 1 yaralı

TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çaptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi´nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki 34 TJ 316 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiyolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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