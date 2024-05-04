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        Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 17 masöz kadın hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:40
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        Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı, 17 masöz kadın hakkında yasal işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesindeki 8 masaj salonunda masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Salonlara eş zamanlı düzenlenen baskında, fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 16 şüpheli ile para karşılığında fuhuş yaptığı gerekçesiyle 17 masöz kadın gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 17 cep telefonu, 1 flaş bellek, çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemede, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 masöz kadın hakkında da işlem yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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