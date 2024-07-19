Domuza çarpan otomobilde hayatını kaybeden eczacı Begüm, son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde domuza çarpıp, takla atan otomobilde hayatını kaybeden eczacı Begüm Dikmen (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63), eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen ve diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti. Tatillerini tamamlayan aile, İbrahim Dikmen'in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobille evlerine dönüşe geçti. Dikmen'in kullandığı otomobil, dün saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Begüm Dikmen, kurtarılamadı.