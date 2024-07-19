Domuza çarpan otomobilde hayatını kaybeden eczacı Begüm, son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde domuza çarpıp, takla atan otomobilde hayatını kaybeden eczacı Begüm Dikmen (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.
TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde domuza çarpıp, takla atan otomobilde hayatını kaybeden eczacı Begüm Dikmen (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63), eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen ve diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti. Tatillerini tamamlayan aile, İbrahim Dikmen'in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobille evlerine dönüşe geçti. Dikmen'in kullandığı otomobil, dün saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Begüm Dikmen, kurtarılamadı.
KIZININ FOTOĞRAFINA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ
Begüm Dikmen için bugün öğle vakti Çorlu Otogar Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza kazada yaralanan ve hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilen anne Nazmiye Dikmen, baba İbrahim Dikmen, abla Damla Dikmen ile Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Dikmen ile abla Dikmen'in yüzlerinde kazanın izlerini taşıdığı görüldü. Kızının fotoğrafına sarılan Nazmiye Dikmen, gözyaşı döktü. Begüm Dikmen, namazının ardından Önerler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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