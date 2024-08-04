Husumetlisi oldukları kardeşlere sokak ortasında ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Veysel Taştekin (27) ile kardeşi Mehmet Taştekin (24), sokak ortasında husumetlileri Ziya B.
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, Veysel Taştekin (27) ile kardeşi Mehmet Taştekin (24), sokak ortasında husumetlileri Ziya B. (25) ile S.G.’nin (15) silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu kardeşlerden Mehmet öldü, Veysel Taştekin ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi 2 tabanca ile yakaladı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokakta meydana geldi. Çorlu’da pazarcılık yapan Veysel Taştekin ile kardeşi Mehmet Taştekin, iddiaya göre, bir ay önce Ziya B. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma araya girenler tarafından önlendi. Taştekin kardeşler sokakta yürüdükleri sırada Ziya B. ve yanındaki S.G. ile karşılaştı. Taraftar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ziya B. ile S.G., üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp Taştekin kardeşlere ateş açtı. Kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar için yere düşerken, Ziya B. ile S.G., olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Taştekin öldü, durumu ağır olan Veysel Taştekin’in tedavisi sürüyor. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Ziya B. ile S.G.’yi saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullandıkları belirtilen 2 tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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