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        Tekirdağ'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını; 7 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir masaj ve güzellik merkezine yapılan fuhuş baskınında 5'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:05
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        Tekirdağ'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını; 7 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir masaj ve güzellik merkezine yapılan fuhuş baskınında 5'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' çalışması kapsamında bir masaj ve güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sosyal medyada reklam yapıp, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı da belirlenen masaj ve güzellik salonuna baskın yapıldı. Operasyonda Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T., B.A. ve A.V., gözaltına alınırken, yapılan aramada cinsel içerikli ürünler, dijital materyaller ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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