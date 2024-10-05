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        Tekirdağ'da 'Huzur 59' uygulamasında 13 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin 'Huzur 59' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:10
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        Tekirdağ'da 'Huzur 59' uygulamasında 13 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin 'Huzur 59' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi’nde, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 400 polisin katılımıyla 'Huzur 59' uygulamasını yaptı. Çorlu Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'ün yönettiği uygulamada, mahallenin giriş ve çıkışları ile belirli yerlerinde arama noktaları oluşturuldu. Haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Uygulamada eksiklikleri bulunan araç sürücülerine de 130 bin lira ceza kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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