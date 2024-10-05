Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede (4)

Öte yandan, saldırıda yaralanan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün ölen Barkın toprağa verilirken, Erdal Uzuner ise tutuklanmıştı.

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