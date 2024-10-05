Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede (4)

        AĞIRYARALANAN FATMA ÖZDEMİR DE YAŞAMINI YİTİRDİ; ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTITekirdağ'da Erdal Uzuner'in Barkın Perçin'i öldürdüğü, 1'i polis 4 kişiyi vurduğu tabancalı saldırıda ağır yaralanan ve Tekirdağ Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞIRYARALANAN FATMA ÖZDEMİR DE YAŞAMINI YİTİRDİ; ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

        Tekirdağ’da Erdal Uzuner’in Barkın Perçin’i öldürdüğü, 1’i polis 4 kişiyi vurduğu tabancalı saldırıda ağır yaralanan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Fatma Özdemir (27), gece saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir’in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

        Öte yandan, saldırıda yaralanan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün ölen Barkın toprağa verilirken, Erdal Uzuner ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakal...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakal...
        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliy...
        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliy...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da 'Pembe Sürüş' etkinliği; meme kanserine dikkat çektiler
        Tekirdağ'da 'Pembe Sürüş' etkinliği; meme kanserine dikkat çektiler
        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliy...
        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliy...
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi