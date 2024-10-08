Sıla bebek, toprağa verildi (3)

SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Sıla'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kadın sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.