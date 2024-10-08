Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sıla bebek, toprağa verildi (3)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDITekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebek, toprağa verildi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Sıla'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kadın sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Sıla'nın tabutuna sarılan teyzesi Aslı Tatar, "Yavrum, kıyamam sana. Biz kıyamadık, kıydılar sana. Biz kıyamadık. Saçının teline kurban olduğum, öpüp kokladığım Sıla. Kucağıma alayım, düşmesin yeter ki" diye ağladı.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Sıla Yeniçeri, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi

        Benzer Haberler

        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)
        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)