Sıla bebek, toprağa verildi (3)
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDITekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Sıla'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kadın sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.
Sıla'nın tabutuna sarılan teyzesi Aslı Tatar, "Yavrum, kıyamam sana. Biz kıyamadık, kıydılar sana. Biz kıyamadık. Saçının teline kurban olduğum, öpüp kokladığım Sıla. Kucağıma alayım, düşmesin yeter ki" diye ağladı.
İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Sıla Yeniçeri, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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