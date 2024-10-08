Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sıla bebek, toprağa verildi (4)

        'SILAGÜLER' YAZILDITekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesinin toprağa verildiği Yenişehir Mezarlığı'ndaki mezarının başına dikilen tahtaya, dedesinin soyadı olan Güler kullanılarak 'Sıla Güler' yazıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebek, toprağa verildi (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SILAGÜLER' YAZILDI

        Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesinin toprağa verildiği Yenişehir Mezarlığı'ndaki mezarının başına dikilen tahtaya, dedesinin soyadı olan Güler kullanılarak 'Sıla Güler' yazıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi

        Benzer Haberler

        Sıla bebek, toprağa verildi (3)
        Sıla bebek, toprağa verildi (3)
        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
        Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)
        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ce...
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi alındı
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi