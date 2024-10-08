Sıla bebek, toprağa verildi (4)
'SILAGÜLER' YAZILDITekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesinin toprağa verildiği Yenişehir Mezarlığı'ndaki mezarının başına dikilen tahtaya, dedesinin soyadı olan Güler kullanılarak 'Sıla Güler' yazıldı.
'SILAGÜLER' YAZILDI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesinin toprağa verildiği Yenişehir Mezarlığı'ndaki mezarının başına dikilen tahtaya, dedesinin soyadı olan Güler kullanılarak 'Sıla Güler' yazıldı.
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