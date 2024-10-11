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        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:25
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        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.

        Trakya'da, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor. Bugün öğleden sonra derenin Ergene ilçesinin Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, atıklar nedeniyle turkuaz renge büründü. Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Menderes Yıldız, derenin öğleden sonra turkuaz renginde akmaya başladığını belirtti.

        'DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARASINDAKİ YERLERDEN BİRİSİNDE KAÇAK DÖKÜM YAPILIYOR'

        Yıldız, "Burada çiftlikler var, büyükbaş ve küçükbaş çiftlikleri. Bizim de çiftliğimiz var. Çiftliğe geldiğimde ağır bir koku hissettim, sebebi nedir diye gelip baktığımda dere yemyeşil akıyor. Biraz yukarıya gittim, yukarıya çıktım, orada renk değişiyor yani siyah akıyor, Yulaflı Köprüsü ile Deri Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yerlerden birisinde kaçak döküm yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerini buraya bekliyoruz. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Ağır kimyasal büyük ihtimalle, bunları gelip görmeleri gerekiyor. Maalesef burada biz bu kokulara maruz kalıyoruz. Bu millet bu kokuları çekmek zorunda değil" dedi.

        Bölgede yaşayan vatandaşlar, kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ihbarda bulunup, inceleme yapılmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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