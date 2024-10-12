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        Turkuaz renge bürünen Çorlu Deresi'nde inceleme

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinden geçen, kirliliği ile gündeme gelen ve rengi bir süreliğine turkuaz dönen Çorlu Deresi'nde inceleme başlatılıp, numune alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:55
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        Turkuaz renge bürünen Çorlu Deresi'nde inceleme
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        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinden geçen, kirliliği ile gündeme gelen ve rengi bir süreliğine turkuaz dönen Çorlu Deresi'nde inceleme başlatılıp, numune alındı.

        Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, yıllardır endüstriyel atıklar nedeniyle kirli akıyor. Derenin Ergene ilçesi Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, dün öğleden sonra turkuaz renge büründü. Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. Yaklaşık 5 saat süreyle turkuaz renkle akan dere, daha sonra normal rengine döndü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı ve çevresinde incelemede bulundu. Yetkililer, laboratuvardaki inceleme sonrası dereye turkuaz rengini veren atık ya da durumun ne olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

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