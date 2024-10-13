Tekirdağ'da kazada ölen 2 doktor son yolculuklarına uğurlandı (2)

Uzman Doktor Emel Ersöz'ün cenazesi ise Tekirdağ'daki törenin ardından memleketi Edirne'ye götürüldü. Ersöz için Eski Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersöz, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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