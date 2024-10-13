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        Tekirdağ'da kazada ölen 2 doktor son yolculuklarına uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİLERProf.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:05
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        Tekirdağ'da kazada ölen 2 doktor son yolculuklarına uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Prof. Dr. Nilda Turgut'un cenazesi, görev yaptığı Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ndeki törenin ardından merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'ye götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un ailesi, meslektaşları, öğrenciler katıldı. Turgut, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ERSÖZ, EDİRNE'DE DEFNEDİLDİ

        Uzman Doktor Emel Ersöz'ün cenazesi ise Tekirdağ'daki törenin ardından memleketi Edirne'ye götürüldü. Ersöz için Eski Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersöz, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Mehmet YİRUN-Umut IŞIK-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, EDİRNE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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