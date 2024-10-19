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        Çorlu'da bebek ölümlerinde adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi

        SAĞLIKBakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:00
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        Çorlu'da bebek ölümlerinde adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi
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        SAĞLIKBakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.

        Sağlık Bakanlığı, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerle ilgili yeni karar aldı. Bakanlık, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerden Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti. Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Ruhsatın iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren hastanedeki hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.

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