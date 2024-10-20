Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye 'kapalıdır' yazısı asıldı

        SAĞLIK Bakanlığı'nın, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatını iptal ettiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nde hastalar taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye 'kapalıdır' yazısı asıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIK Bakanlığı'nın, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatını iptal ettiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nde hastalar taburcu edildi. Binanın kapısını, ‘Hastanemiz kapalıdır’ yazısı asıldı.

        Sağlık Bakanlığı, bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerin ruhsatlarını iptal etti. Bu hastanelerdeki bebek acil hastaları ise bakanlığın önceden anlaştığı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edildi. Ruhsatı iptal edilenler arasında bulunan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Özel Reyap Hastanesi'nde dün başlayan hastaların başka hastanelere nakilleri tamamlandı. Hastanenin yeni doğan ünitesindeki 8 bebek ile 80 hastanın nakilleri Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere gerçekleştirildi.

        Hastaların nakillerinin ardından 480 çalışanı bulunan hastanenin kapısına ‘Hastanemiz kapalıdır’ yazısı asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Bakan Kacır: Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz, 100 bine çıkaca...
        Bakan Kacır: Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz, 100 bine çıkaca...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kong...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kong...
        Çorlu'da bebek ölümlerinde adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi
        Çorlu'da bebek ölümlerinde adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi
        Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Soruşturma çok yönlü ve...
        Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Soruşturma çok yönlü ve...