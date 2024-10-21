Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı; 5 ölü (2)
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi.
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.
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