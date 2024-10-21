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        Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı; 5 ölü (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:40
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        Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı; 5 ölü (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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