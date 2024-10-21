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        Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobilde 5 kişin öldüğü kaza kamerada (2)

        4'ÜTOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden Cenker Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır ve Serhat Tünüs'ün cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:50
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        Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobilde 5 kişin öldüğü kaza kamerada (2)
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        4'ÜTOPRAĞA VERİLDİ

        Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden Cenker Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır ve Serhat Tünüs'ün cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Ölenlerden otomobil sürücüsü Cenker Varnalı ile Emre Ağır için, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Cami’sinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Varnalı ve Ağır'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Varnalı ile Ağır, Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadir Güler’in cenazesi ise Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde, Serhat Tünüs ise Malkara ilçesinde toprağa verildi.

        Deniz Yalnız’ın cenazesi yarın Ergene ilçesinde toprağa verilecek. Yalnız'ın yurt dışında yaşayan yakınları olduğu, cenazenin yarına bırakıldığı öğrenildi. İş makinesi sürücüsü Ö.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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