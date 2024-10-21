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        Çocuklarının cinsiyetini, minibüsün süslendiği renkten öğrendiler

        TEKİRDAĞ'da ev kadını Gül Gönül (29) ile minibüs şoförü eşi Serhat Gönül (33), çocuklarının cinsiyetini farklı renklerle süslenip yarıştırılan minibüslerin renginden öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:00
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        Çocuklarının cinsiyetini, minibüsün süslendiği renkten öğrendiler
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        TEKİRDAĞ'da ev kadını Gül Gönül (29) ile minibüs şoförü eşi Serhat Gönül (33), çocuklarının cinsiyetini farklı renklerle süslenip yarıştırılan minibüslerin renginden öğrendi. Bebeğin cinsiyetini bilen bir yakınlarının bilgisi dahilinde yarışın galibi pembeyle süslenen minibüs olunca, çift kızlarının olacağını ögrendi.

        Tekirdağ'da yaşayan 5,5 aylık hamile olan Gül Gönül, çocuğunun cinsiyetini eşinin minibüs şoförü olması nedeniyle ilginç bir organizasyon yaparak öğrenmek istedi. Serhat Gönül'ün kız kardeşi Serap Gönül, çocuğun cinsiyetini öğrendikten sonra Süleymanpaşa ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde bir cinsiyet partisi organize etti. Serhat Gönül'ün mesleği minibüs şoförlüğü cinsiyet partisinde tema olarak tercih edildi. İlk olarak aile üyeleri oylama yaptı. Oylamada aile, bebeğin cinsiyetini tahmin ettikleri oylarını kullandı. Daha sonra pembe ve mavi renkli süslerle süslenen minibüsler yarıştırıldı. Serap Gönül’ün bilgisi dahilinde ailenin yanına ilk gelen minibüs pembe pembe renkle süslenen oldu. Böylece aile, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.

        Gül Gönül, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için eşinin mesleği üzerinden bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Aklımızda cinsiyet partisi yapmak vardı açıkçası ama çevrede gördüğümüz kadarıyla 'nasıl yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. Babamızın mesleği minibüsçülük olunca buna karar verdik. Halamız biliyordu cinsiyeti, partiyi o organize etti. Kızımız olacağı için çok mutluyuz" dedi. Serhat Gönül de çocuğunun cinsiyetini ilginç bir etkinlikle öğrendiğini ifade ederek, kızı olacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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