Oyun gruplarının zarar gördüğü yangın, çocukların yaktığı ateşten çıkmış

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Kaymakamlığı, Kavakdere Kent Parkı’nda çocuk oyun grubunun zarar gördüğü yangının, 2 küçük çocuğun ısınmak için yaktıkları düşünülen ateşten kaynaklandığını açıkladı. 2 çocuk hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

İlçede Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde önceki gece Kavakdere Kent Parkı’nda bulunan oyun grupları yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangını çıkaran şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Polis, yangının, iki küçük çocuğun yaktığı ateşi söndürmeden parktan ayrılması sonucu çıktığını tespit etti. Çerkezköy Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "24.12.024 günü saat 19.30 sıralarında, İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Çocuk Parkında meydana gelen yangın olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; yangına iki küçük çocuğun neden olduğu, ısınma amaçlı yaktıkları düşünülen ateşi söndürmeden parktan ayrıldıkları ve alevlerin büyümesi ile çocuk oyun aletlerinde hasar meydana geldiği anlaşılmış olup, Suça karışan çocuklar hakkında işlem başlatılmıştır” denildi.