Tekirdağ'daki geçit töreninde yunus ekibinin motosikletinin çarptığı 2 polis yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında motosikletli yunus ekibinin, tören geçişi sırasında çarptığı iki polis hafif şekilde yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında motosikletli yunus ekibinin, tören geçişi sırasında çarptığı iki polis hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Süleymanpaşa ilçesi sahil yolunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, motosikletli polis timleri törende geçiş yaptı. Bu sırada üzerinde iki polisin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, tören alanına vatandaşların girmemesi için önlem alan iki polise çarptı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki polisin tedavisini ayakta yaptı. Motosikletteki iki polis ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan kaza anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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