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        Tekirdağ'daki geçit töreninde yunus ekibinin motosikletinin çarptığı 2 polis yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında motosikletli yunus ekibinin, tören geçişi sırasında çarptığı iki polis hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:55
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        Tekirdağ'daki geçit töreninde yunus ekibinin motosikletinin çarptığı 2 polis yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında motosikletli yunus ekibinin, tören geçişi sırasında çarptığı iki polis hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Süleymanpaşa ilçesi sahil yolunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, motosikletli polis timleri törende geçiş yaptı. Bu sırada üzerinde iki polisin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, tören alanına vatandaşların girmemesi için önlem alan iki polise çarptı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki polisin tedavisini ayakta yaptı. Motosikletteki iki polis ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Öte yandan kaza anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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