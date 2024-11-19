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        Tekirdağ'da motosiklet, yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'damotosiklet, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:20
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        Tekirdağ'da motosiklet, yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'damotosiklet, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarptı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü Şerafettin Gevrek (24) hayatını kaybetti, 2 yaya yaralandı.

        Kaza, Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç. ile 4 yaşındaki torunu M.Ç.'ye (4) çarptı. Kazada motosikletten düşen Gevrek, B.Ç. ve torunu M.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gevrek, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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