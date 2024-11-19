Tekirdağ'da motosiklet, yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
TEKİRDAĞ'damotosiklet, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarptı.
TEKİRDAĞ'damotosiklet, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarptı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü Şerafettin Gevrek (24) hayatını kaybetti, 2 yaya yaralandı.
Kaza, Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç. ile 4 yaşındaki torunu M.Ç.'ye (4) çarptı. Kazada motosikletten düşen Gevrek, B.Ç. ve torunu M.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gevrek, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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