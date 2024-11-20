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        Tekirdağ'da midibüs ile minibüs çarpıştı; 4 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yoğun sis nedeniyle midibüsle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:35
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        Tekirdağ'da midibüs ile minibüs çarpıştı; 4 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde yoğun sis nedeniyle midibüsle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı.

        Kaza, sabah saatlerinde Saray ile Kırklareli’nin Vize ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda A.P.’nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. yönetimindeki 34 YM 3432 plakalı kapalı kasa minibüs çarpıştı. Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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