Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde jandarmanın uygulamasında 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde jandarmanın uygulamasında 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu aracı takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.
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