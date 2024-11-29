Tekirdağ'da 'Narko TIR' ile 20 bin kişi bilgilendirildi

TEKİRDAĞ'da uyuşturucu kullanımını engellemek için İstanbul'dan getirilen 'Narko TIR' ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi bilgilendirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden getirdiği Narko TIR’ Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişiye Narko TIR'da uyuşturucuyla yapılan mücadele anlatıldı, bağımlılıkla ilgili bilgilendirilmede bulunuldu.