Tekirdağ'da konteyner üreten işletmede yangın

Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde, plastik konteyner üreten işletmede, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmeyi sardı. Alevlere müdahale eden 1 çalışan yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile alevler söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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