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        Tekirdağ'da konteyner üreten işletmede yangın

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik konteyner üreten işletmede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:45
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        Tekirdağ'da konteyner üreten işletmede yangın
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik konteyner üreten işletmede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 1 kişinin yaralandığı yangın sonrası işletme, kullanılamaz hale geldi.

        Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde, plastik konteyner üreten işletmede, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmeyi sardı. Alevlere müdahale eden 1 çalışan yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile alevler söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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