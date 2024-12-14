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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz (2)

        ÇERKEZKÖYTSO'YA ZİYARETTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Edirne'deki programının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), oda yönetimi ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:00
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz (2)
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        ÇERKEZKÖYTSO'YA ZİYARET

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Edirne'deki programının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), oda yönetimi ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, ziyaretlerinden ötürü Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Çetkin, “27 ay önce geldiğinizde ‘bir daha geldiğinizde ben başkan olacağım’ demiştim ve o sözümü tuttum. Yoğun faaliyetleriniz olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl 10 Eylül’de yapılacak olan fuarımıza da mutlaka bekliyoruz, bölgenin, oda ve borsaların tek sanayi fuarıdır. O fuarda yer almanız bizi ziyadesiyle mutlu edecek” diye konuştu.

        'BEŞ YILDIZLI HİZMET VERİYORSUNUZ'

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Çerkezköy’ün sanayi şehri olduğunu ifade etti. Tekirdağ’ın ihracatının yüzde 50’sini Çerkezköy’ün tek başına yaptığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “400 tane sanayi tesisi var, odamız da onların hizmetinde. Allah razı olsun, ben sizlere teşekkür ediyorum. Odamız hizmet kalitesi standartları açısından tam beş yıldızdır. Bugün Londra, Paris, Berlin odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Sizin hizmet kalitenizden, standardınızdan dolayı başta Ahmet Çetin olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ahmet kardeşimle biz Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’nde beraberiz. O’nun bilgisinden, tecrübesinden Ankara’da bizzat ben istifade ediyorum. 2 tane kadın meclis üyemiz var. Bunun için de sizi kutluyorum. İnşallah gelecek dönem daha fazla olacak” dedi.

        'BİZİM GÖREVİMİZ, SORUNLARI ÇÖZECEK MAKAMLARA İLETMEK'

        Küçük orta boy işletmelerin ayakta kalabilmeleri için desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Döviz bozmada verilen 2 puanlık destek yeterli değil, bunun 5 puana çıkması lazım. Küçük orta boy işletmelerimizin 55- 60 ile 70 ile krediyi kullanabilme imkanları yok. Büyük işletmelerimizin çok büyük sorunu yok. Çünkü yurt dışından borçlanıyor onlar. Yaklaşık yüzde 11 ile yüzde 12 Euro bazında borçlanıyorlar, Euro da değer kazanıyor zaten. Çok ucuz şekilde borçlanıyorlar ama küçük orta boy işletmelerin yurt dışından borçlanabilme şansı yok. Küçük orta boy işletmelerin ayakta kalabilmesi için bir desteğe ihtiyaç var. Bir gün önce Ticaret Bakanımız, iki gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Maliye Bakanımız ile bir araya gelip taleplerimizi ilettik. Oda ve borsa başkanlarımız taleplerini bizleri aktarıyor, biz de görevimiz gereği halkın iradesi ile seçilmiş kişilere sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Bizim görevimiz çözecek makamlara iletmek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlara, bürokratlara sizlerin taleplerinizi iletiyoruz” dedi.

        Hisarcıklıoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıda iş insanlarının sorunlarını dinledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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