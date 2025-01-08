Çakarlı otomobilin sürücüsüne 138 bin lira ceza

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün çakarlı otomobiliyle gezdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otomobili durdurup yaptığı incelemede C.E.'nin usulsüz çakar kullandığını belirledi. Sürücü C.E.'ye, 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. C.E.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.