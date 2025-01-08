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        Çakarlı otomobilin sürücüsüne 138 bin lira ceza

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çakarlı otomobilin sürücüsü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:35
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        Çakarlı otomobilin sürücüsüne 138 bin lira ceza
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çakarlı otomobilin sürücüsü C.E.'ye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün çakarlı otomobiliyle gezdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otomobili durdurup yaptığı incelemede C.E.'nin usulsüz çakar kullandığını belirledi. Sürücü C.E.'ye, 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. C.E.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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