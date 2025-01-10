Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Müsilaj oluşumları nedeniyle Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerinde denetim

        MARMARA Denizi'nde görülmeye başlayan müsilaj nedeniyle Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, atık su arıtma tesislerinde denetimlerde bulunup, numune aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müsilaj oluşumları nedeniyle Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerinde denetim
        ABONE OL

        MARMARA Denizi'nde görülmeye başlayan müsilaj nedeniyle Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, atık su arıtma tesislerinde denetimlerde bulunup, numune aldı.

        Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlayan müsilajla ilgili, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, atık sularda denetimlerde bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde tespit edilen müsilaj oluşumları neticesinde Marmara Denizi'ne kıyı olan 7 ilde eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca başlatılan çevre denetimleri kapsamında; Tekirdağ ilimizde Marmara Denizi'ne atık su deşarjı bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle denetimler başlatılmış ve toplam 33 adet tesis denetlenerek 29 adet atık su numunesi alınarak analize gönderilmişti. Bunun yanında ilimizdeki derelerden Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün tespiti amacıyla 3 noktadan bakanlığımız çevre referans laboratuvarına ait mobil su ve atık su analiz laboratuvarı tarafından su numuneleri alınmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

        Benzer Haberler

        Belediye çalışanına Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı
        Belediye çalışanına Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı
        Tekirdağ'da müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimi yapıldı
        Tekirdağ'da müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimi yapıldı
        Tekirdağ'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Tekirdağ'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Tekirdağ'da 4. Basın Ödülleri sahiplerini buldu
        Tekirdağ'da 4. Basın Ödülleri sahiplerini buldu
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı k...
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı k...