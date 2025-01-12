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        Çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheli kazada yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan, kaçarken çalıntı motosikletle kaldırıma çarpan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:20
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        Çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheli kazada yaralandı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan, kaçarken çalıntı motosikletle kaldırıma çarpan R.Ç. (17), ağır yaralandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Hıdırağa Mahallesi’nde plakasız motosikleti durdurmak istedi. R.Ç. ihtara uymayınca polis ekipleri motosikleti takibe aldı. Takip sırasında kaldırıma çarpan motosikletten savrulan R.Ç., ağır yaralandı. R.Ç., polisin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Motosikletin, şasisinden yapılan sorgulamada Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nden çalındığı belirlendi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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