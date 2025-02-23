Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada

Otobüsün kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çerkezköy- Çorlu karayolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Suat M. yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 59 AKE 453 plakalı toplu taşıma otobüsü, Aykut Safa Özşahin’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Özşahin’in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, otobüs sürücüsü Suat M.’yi gözaltına aldı.

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