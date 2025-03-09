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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:40
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme’ suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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