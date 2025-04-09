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        Bıçaklanarak öldürülen Efecan'ın annesi: Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Efecan Fandos'un (18) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında annesi Melis Fandos, "Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:15
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        Bıçaklanarak öldürülen Efecan'ın annesi: Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Efecan Fandos'un (18) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında annesi Melis Fandos, "Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

        Olay, 6 Ekim'de saat 22.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile Ozan Ilgaz (21) ile Nihat Can Akşit (29) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ilgaz ile Akşit, üzerlerindeki bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Fandos, yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ilgaz ve Nihat Can Akşit, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Ozan Ilgaz ile Nihat Can Akşit hakkında Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ilgaz ve Akşit ile Efecan Fandos’un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları katıldı.

        'KÜFRETTİ' İDDİASI

        Sanıklardan Ozan Ilgaz duruşmadaki savunmasında, parkta alkol aldıkları sırada polislerin gelip kendilerine kimlik sorgulaması yaptığını, daha sonra yanlarına gelen Efecan Fandos’un ‘Bizi siz mi şikayet ettiniz?’ diyerek küfrettiğini iddia etti.

        Sanık Nihat Can Akşit de savunmasında, Efecan Fandos’un kendisine küfrettiği gerekçesiyle belindeki bıçağı çekip ayağına doğru salladığını, sonrasında kaçarak uzaklaştığını söyledi.

        Efecan Fandos’un annesi Melis Fandos ise sanıkların cezalandırılmasını talep ederek, "Bunlara gün yüzü göstermeyin, benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar. İkisinden de şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

        Uğur Fandos da oğlunun insanlarla tartışıp, küfredecek biri olmadığını belirterek, sanıkların en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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