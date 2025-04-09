Bıçaklanarak öldürülen Efecan'ın annesi: Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Efecan Fandos'un (18) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında annesi Melis Fandos, "Benim yavrum gibi karanlıkta kalsınlar, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Olay, 6 Ekim'de saat 22.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile Ozan Ilgaz (21) ile Nihat Can Akşit (29) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ilgaz ile Akşit, üzerlerindeki bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Fandos, yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ilgaz ve Nihat Can Akşit, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Ozan Ilgaz ile Nihat Can Akşit hakkında Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ilgaz ve Akşit ile Efecan Fandos’un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları katıldı.