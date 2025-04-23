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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (6)

        İSTANBUL-TEKİRDAĞ ARASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUİstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:35
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (6)
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        İSTANBUL-TEKİRDAĞ ARASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

        İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesi sonrası akşam saatlerinde İstanbul- Tekirdağ arasında trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'dan araçları ile ayrılan, Trakya'nın çeşitli bölgeleri ve Çanakkale yönüne gidecek olanlar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun artması üzerine polis ve jandarma ekipleri karayolunun önemli noktalarında önlem aldı. Ekipler, trafik akışının rahat sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, 2 günlük okul tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesi ve deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların önümüzdeki saatlerde yoğunluğu artırmasını beklediklerini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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