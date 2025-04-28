Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak.

        Trakya Havzası Doğal Gaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3'üncü kuyusunu açarak üretime başladı. TBNG CEO'su Sinan Furat, 2025 sondaj programlarında 3'üncü lokasyonda sondaj çalışmalarına başladıklarını belirterek, "TDR24 lokasyonumuzda hedefimiz, 1300 metre derinlikten günlük yaklaşık 20 bin metreküp doğal gaz üretmek. Günlük 20 bin metreküp, yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eş değer bir miktar. Halihazırda günlük 200 bin metreküp üretimimizde zaten yaklaşık 80-90 bin konutun gaz miktarına eşit bir gaz üretimini sağlamış durumdayız. 2025 sondaj programımız 4 kuyuluk bir program. TDR24'ten sonra 4'üncü kuyumuza geçmiş olacağız" dedi.

        '40 YILDIR DOĞAL GAZ ÜRETİMİ YAPIYORUZ'

        TBNG CEO'su Sinan Furat "Yaklaşık Trakya'da 40 yıldır doğal gaz üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar 5'in üzerinde kuyu açmış durumdayız. Ülkemizin yıllık enerji ihtiyacı, doğal gaz ihtiyacı bizim gibi hem özel sektör firmaları hem de milli gururumuz TPO tarafından yapılan yerli üretimlerle zaten sağlanıyor. Trakya uzun süredir doğal gaz üretiminin yapıldığı, petrol üretiminin yapıldığı değerli bir bölge. Hem Avrupa'ya geçiş güzergahında olması hem bütün boru hatlarının güzergahı üzerinde olması Tekirdağ'ımızı ayrıca önemli bir hale getiriyor. Tekirdağ'daki Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki doğal gaz üretim çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. İnşallah yerli üretim doğal gaz miktarımızı arttıracağız. Ülkenin dört bir yanında yerli enerji için yapılan bu çalışmalara bizde özel sektör firmaları olarak elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

        'TRAKYA DOĞAL GAZ ÜRETİM POTANSİYELİNE SAHİP'

        Trakya Bölgesi'nin çok üretken bölge olduğunu söyleyen TBNG Teknik Müdürü Gürkan Karakaya ise "Özellikle doğal gaz üretim potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz konvansiyonel metotlarla hidrokarbon arama noktasında ciddi başarılar elde ettik. Tabii bu hidrokarbon aramacılığı konvansiyonel yöntemlerle genellikle sığ derinliklerden çıkıyor ama biz Trakya bölgesinde özellikle derin noktalarda kaya gazı dediğimiz potansiyelli yerlerin doğal gaz üretim rezervuarları olduğuna inanıyoruz. Bunu üretime kazandırmak amacıyla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kaya gazının özellikle derin taraflarda olması sondaj problemlerini de beraberinde getiriyor. Fakat yeni gelişen teknolojiler ile beraber bu hedeflere, kaya gazını üretime dönüşebilir olabilecek şekilde teknik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
        Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
        Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi Tekirdağ'da doğal gaz üretimini artırdı
        Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi Tekirdağ'da doğal gaz üretimini artırdı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron ele geçirildi
        CHP Genel Başkanı Özel, Murat Ongun'u cezaevinde ziyaret etti
        CHP Genel Başkanı Özel, Murat Ongun'u cezaevinde ziyaret etti