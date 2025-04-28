Tekirdağ'da 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3'üncü doğal gaz kuyusunu açan firma, günlük 20 bin metreküp üretim yapacak.

Trakya Havzası Doğal Gaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3'üncü kuyusunu açarak üretime başladı. TBNG CEO'su Sinan Furat, 2025 sondaj programlarında 3'üncü lokasyonda sondaj çalışmalarına başladıklarını belirterek, "TDR24 lokasyonumuzda hedefimiz, 1300 metre derinlikten günlük yaklaşık 20 bin metreküp doğal gaz üretmek. Günlük 20 bin metreküp, yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eş değer bir miktar. Halihazırda günlük 200 bin metreküp üretimimizde zaten yaklaşık 80-90 bin konutun gaz miktarına eşit bir gaz üretimini sağlamış durumdayız. 2025 sondaj programımız 4 kuyuluk bir program. TDR24'ten sonra 4'üncü kuyumuza geçmiş olacağız" dedi.

'40 YILDIR DOĞAL GAZ ÜRETİMİ YAPIYORUZ'

TBNG CEO'su Sinan Furat "Yaklaşık Trakya'da 40 yıldır doğal gaz üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar 5'in üzerinde kuyu açmış durumdayız. Ülkemizin yıllık enerji ihtiyacı, doğal gaz ihtiyacı bizim gibi hem özel sektör firmaları hem de milli gururumuz TPO tarafından yapılan yerli üretimlerle zaten sağlanıyor. Trakya uzun süredir doğal gaz üretiminin yapıldığı, petrol üretiminin yapıldığı değerli bir bölge. Hem Avrupa'ya geçiş güzergahında olması hem bütün boru hatlarının güzergahı üzerinde olması Tekirdağ'ımızı ayrıca önemli bir hale getiriyor. Tekirdağ'daki Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki doğal gaz üretim çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. İnşallah yerli üretim doğal gaz miktarımızı arttıracağız. Ülkenin dört bir yanında yerli enerji için yapılan bu çalışmalara bizde özel sektör firmaları olarak elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.