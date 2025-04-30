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        18 yaşındaki Efecan'ın katillerine müebbet hapis cezası

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'un (18) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar Ozan Ildız (21) ile Nihat Can Akşit (29) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:55
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        18 yaşındaki Efecan'ın katillerine müebbet hapis cezası
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'un (18) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar Ozan Ildız (21) ile Nihat Can Akşit (29) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Ekim 2024’te saat 22.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile Ozan Ilgaz ve Nihat Can Akşit arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ilgaz ile Akşit, üzerlerindeki bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Fandos yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandosi kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ilgaz ve Nihat Can Akşit, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Ozan Ilgaz ile Nihat Can Akşit hakkında Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ozan Ildız ve Nihat Can Akşit, Efecan Fandos'un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları da katıldı.

        'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

        Duruşmada ilk olarak Efecan Fandos’un annesi ve babasına söz verildi. Baba Uğur Fandos, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, "Benim oğlum mezarda çürüyor, bunlar da içerde çürüsün. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

        Sanık Nihat Can Akşit, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken; Ozan Ildız ise çok pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanması istemediğini söyledi.

        Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        'MÜCADELEMİZ KARARLIKLA SÜRECEK'

        Mahkeme sonrası Efecan Fandos'un ailesinin avukatı Onur Tatar, yaptığı açıklamada, Efecan Fandos'un genç yaşında hayattan koparıldığını belirterek, "18 yaşında gencecik bir evladımız Efecan Fandos, iki katilin eylemiyle hayattan koparıldı. Son derece vahşice, hiçbir neden yokken, işlenen bu cinayetin neticesinde yapılan yargılamayla Efecan Fandos'u gencecik yaşında hayattan koparan iki failin müebbet hapis ile cezalandırılmasına Tekirdağ 2. Ağır Ceza mahkemesince karar verildi. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayattan koparılmasını elbette istemiyoruz. Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi 14 yaşında hayattan koparıldı. Tekirdağ'da Efecan Fandos 18 yaşında hayattan koparıldı. Suç ve suçlulukla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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