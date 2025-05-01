Yardıma çağırdığı komşu kadını boğazından bıçaklayıp, ziynet eşyalarını aldı

TEKİRDAĞ'da İ.Ş. (14), çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'i (25), boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. İ.Ş. ile ona yardım ettiği öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş. adlı erkek çocuğu, evde yalnız başınayken komşusu 1 çocuk annesi Rabia Yeşil'i, çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdı. Bunun üzerine eve giden Yeşil, çamaşır makinesi ile ilgilenmeye başladı. Bu sırada İ.Ş., üzerinde taşıdığı bıçak ile Yeşil'i boğazından bıçaklayıp, üzerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunu alarak kaçtı. Rabia Yeşil'in seslerini duyan diğer komşular, kanlar içinde buldukları kadını kendi imkanları ile Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan İ.Ş.'yi yakaladı. Polis, daha sonra İ.Ş.,'ye yardım ettiği gerekçesiyle A.K. ve İ.Ş.'yi de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.