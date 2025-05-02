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        Motosikletler çarpıştı; 2 kurye yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletleri çarpışan 2 kurye yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:15
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        Motosikletler çarpıştı; 2 kurye yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletleri çarpışan 2 kurye yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile caddeye giriş yapmak isteyen Turgay T. yönetimindeki 59 ADG 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletlerin sürücüleri kuryeler yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Turgay T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne; Yusuf Y. ise özel hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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