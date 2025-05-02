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        İhalenin iptalini göbek atarak kutladılar

        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, Atatürk Kent Ormanı'na yapılması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binasının ihalesinin iptal edilmesini göbek atarak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:45
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        İhalenin iptalini göbek atarak kutladılar
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        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, Atatürk Kent Ormanı'na yapılması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binasının ihalesinin iptal edilmesini göbek atarak kutladı.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'na, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait hizmet binası yapılması için çalışma başlatıldı. Tekirdağ'daki sivil toplum örgütleri, ormana bina yapılması karşı çıkıp, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuruda bulundu. Mahkeme süreci devam ederken, sivil toplum örgütleri bugün Atatürk Kent Ormanı'nda yapılacak ihaleyi ormanda protesto edeceklerini duyurdu. Sivil toplum örgütleri protestoya hazırlanırken, ihale dün Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sisteminden kaldırılarak iptal edildi. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütü üyeleri, ihalenin iptal edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

        'HİÇBİR GÜÇ O ORMANI BİZDEN ALAMAYACAK'

        CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Bedia İlerler yaptı. İlerler, "Hiçbir güç o ormanı bizden alamayacak. Gerekirse ağaçların yanında nöbet tutarız yine de vermeyiz, vermeyeceğiz, vermedik de. Şimdi işin en güzel kısmına geldik, buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dün öğrendik ki ihale EKAP sisteminden kaldırılmış ve iptal edilmiş, buna çok ama çok mutlu olduk" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından toplananlar, ihalenin iptal edilmesini karşılıklı göbek atarak kutladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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