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        Depo yangınında binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yapı marketin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:25
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        Depo yangınında binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yapı marketin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Dumanın sardığı binada mahsur kalanları, itfaiyeciler, merdivenli araçlarla kurtardı.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki yapı marketin depo kısmında, öğleden sonra, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer taraftan da binada mahsur kalanları merdivenli araçlarla kurtardı. Binadan tahliye edilen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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